Олимпийский призер Нагано погиб под лавиной

Трагедия произошла в швейцарских Альпах.
Вчера, 20:50       Автор: Антон Федорцив
Уэли Кестенхольц / Getty Images
Оборвалась жизнь бронзового призера Олимпиады-1998 Уэли Кестенхольца. Он стал жертвой схода лавины в кантоне Вале 11 января, сообщает официальный сайт Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.

"Швейцарская лыжная федерация и сообщество сноубордистов ошеломлены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Уэли", – заявил президент организации Петер Барандун.

Кестенхольц принял участие в дебютных для сноуборда зимних Играх в японском Нагано. Там он финишировал третьим в гигантском слаломе. Также швейцарец дважды стал чемпионом мира (2000, 2001). У него осталось двое детей.

Напомним, украинец Ян Гаврюк завоевал дебютную медаль этапа Кубка мира по лыжной акробатике.

