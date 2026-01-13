Олимпийский призер Нагано погиб под лавиной

Оборвалась жизнь бронзового призера Олимпиады-1998 Уэли Кестенхольца. Он стал жертвой схода лавины в кантоне Вале 11 января, сообщает официальный сайт Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.

"Швейцарская лыжная федерация и сообщество сноубордистов ошеломлены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Уэли", – заявил президент организации Петер Барандун.

Кестенхольц принял участие в дебютных для сноуборда зимних Играх в японском Нагано. Там он финишировал третьим в гигантском слаломе. Также швейцарец дважды стал чемпионом мира (2000, 2001). У него осталось двое детей.

