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ЧМ по фристайлу и сноубордингу: результаты личных выступлений в параллельном слаломе

Украина показала не лучшее свое выступление.
Сегодня, 13:34
Аннамари Данча / Getty Images
Аннамари Данча / Getty Images

Сегодня на Чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в Грузии, разыгрывались комплекты медалей за параллельный слалом в сноубординге.

К сожалению, украинские спортсмены не смогли показатать достойные результаты. Среди мужчин лучшим стал чемпион Украины Михаил Харук, занявший лишь 24-е место.

Выступления мужчин в личном зачете

24. Михаил Харук
25. Василий Кашелюк
33. Александр Белинский
40. Станислав Гачак

Не сильно лучше прошла гонка и у женщин, однако Аннамари Данча все же сумели пробиться в финал, заняв 13-место.

Выступления женщин в личном зачете

13. Аннамари Данча
33. Александра Малеваная
36. Вита Боднарук
38. Надежда Гапатин

К сожалению, Данча вылетела уже в первой стадии, но все равно в целом неплохо провела личные соревнования, заработав для Украины рекордный результат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сноубординг

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