ЧМ по фристайлу и сноубордингу: результаты личных выступлений в параллельном слаломе

Сегодня на Чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в Грузии, разыгрывались комплекты медалей за параллельный слалом в сноубординге.

К сожалению, украинские спортсмены не смогли показатать достойные результаты. Среди мужчин лучшим стал чемпион Украины Михаил Харук, занявший лишь 24-е место.

Выступления мужчин в личном зачете

24. Михаил Харук

25. Василий Кашелюк

33. Александр Белинский

40. Станислав Гачак

Не сильно лучше прошла гонка и у женщин, однако Аннамари Данча все же сумели пробиться в финал, заняв 13-место.

Выступления женщин в личном зачете

13. Аннамари Данча

33. Александра Малеваная

36. Вита Боднарук

38. Надежда Гапатин

К сожалению, Данча вылетела уже в первой стадии, но все равно в целом неплохо провела личные соревнования, заработав для Украины рекордный результат.