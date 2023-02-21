ЧМ по фристайлу и сноубордингу: результаты личных выступлений в параллельном слаломе
Украина показала не лучшее свое выступление.
Сегодня на Чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в Грузии, разыгрывались комплекты медалей за параллельный слалом в сноубординге.
К сожалению, украинские спортсмены не смогли показатать достойные результаты. Среди мужчин лучшим стал чемпион Украины Михаил Харук, занявший лишь 24-е место.
Выступления мужчин в личном зачете
24. Михаил Харук
25. Василий Кашелюк
33. Александр Белинский
40. Станислав Гачак
Не сильно лучше прошла гонка и у женщин, однако Аннамари Данча все же сумели пробиться в финал, заняв 13-место.
Выступления женщин в личном зачете
13. Аннамари Данча
33. Александра Малеваная
36. Вита Боднарук
38. Надежда Гапатин
К сожалению, Данча вылетела уже в первой стадии, но все равно в целом неплохо провела личные соревнования, заработав для Украины рекордный результат.