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Украинские сноубордисты проиграли вице-чемпионам мира в командных соревнованиях

Данча и Харук не смогли занять призовых мест.
Сегодня, 18:59
Аннамари Данча / Getty Images
Аннамари Данча / Getty Images

В среду, 22 февраля, состоялись командные соревнования по смешанному параллельному слалому на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2023 года.

От украинской команды выступали Аннамари Данча и Михаил Харук. К сожалению, наш дуэт допустил досадную ошибку на финише и завершил борьбу на Чемпионате мира.

Сенсации от выступления украинской команды не произошло, однако в общем стоит отметить прекрасный заезд Михаила Харука, опередившего австрийца Промегера на более чем секунду.

В результате Данча и Харук завершили выступление на стадии 1/8 финала турнира. Первое место в чемпионате мира заняли представители Италии Аарон Марш и Надя Очнер.

Вторую строчку заняли спортсмены из Австрии, а бронзу забрали себе швейцарцы.

Ранее сообщалось, что Аннамари Данча установила рекорд Украины на чемпионате мира по сноубордингу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сноубординг

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