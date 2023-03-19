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Украинка Данча завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы

Сноубордистка с серьезным отрывом переиграла своих соперниц.
Сегодня, 17:40
Аннамари Данча / Instagram
Аннамари Данча / Instagram

В итальянском Рэтчингсе прошел этап Кубка Европы по сноубордингу.

В дисциплине параллельный слалом золото добыла спортсменка из Украины Аннамари Данча.

Данча набрала 260 баллов, что на 52 балла больше, чем у Невы Баеци из Швейцарии. Замкнула топ-3 Жасмин Коратти из Италии.

Стоит сказать, что для украинской сноубордистки это уже седьмая медаль на этапах Кубка Европы в этом сезоне.

Кубок Европы по сноубордингу

Рэтчингс, Италия

Параллельный слалом, женщины

  1. Аннамари Данча (Украина) - 260 баллов
  2. Нева Баеци (Швейцария) - 208 баллов
  3. Жасмин Коратти (Италия) - 156 баллов.

Ранее Данча установила рекорд Украины на чемпионате мира по сноубордингу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина сноубординг Аннамари Данча

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