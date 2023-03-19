Украинка Данча завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы
Сноубордистка с серьезным отрывом переиграла своих соперниц.
В итальянском Рэтчингсе прошел этап Кубка Европы по сноубордингу.
В дисциплине параллельный слалом золото добыла спортсменка из Украины Аннамари Данча.
Данча набрала 260 баллов, что на 52 балла больше, чем у Невы Баеци из Швейцарии. Замкнула топ-3 Жасмин Коратти из Италии.
Стоит сказать, что для украинской сноубордистки это уже седьмая медаль на этапах Кубка Европы в этом сезоне.
Кубок Европы по сноубордингу
Рэтчингс, Италия
Параллельный слалом, женщины
- Аннамари Данча (Украина) - 260 баллов
- Нева Баеци (Швейцария) - 208 баллов
- Жасмин Коратти (Италия) - 156 баллов.
Ранее Данча установила рекорд Украины на чемпионате мира по сноубордингу.