В Испании остановили матч из-за расистких оскорблений

Рафа Мир якобы оскорбил соперника.
Сегодня, 19:14       Автор: Андрей Безуглый
Рафа Мир / Getty Images
Рафа Мир / Getty Images

Поединок 26-го тура Ла Лиги  между Эльче и Эспаньолом был приостановлен из-за расистских оскорблений.

Марокканский защитник Омар Эль-Хилали пожаловался на расисткие оскорбления, вследствие чего матч был приостановлен.

По его словам, виновником стал 28-летний Рафа Мир. Арбитр не стал применять к испанцу какие-либо санкции.

Вместо этого на стадионе прозвучало объявление о недопустимости проявлений расизма. Вскоре игра продолжилась.

Ранее также сообщалось, что игроков могут начать наказывать за прикрытие рта.

