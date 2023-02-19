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Украина стала бронзовым призером чемпионата мира по командному фристайлу

Украинские спортсмены сотворили историю, отлично стартовав на международном первенстве и сразу же завоевав медали.
Сегодня, 17:12
Сборная Украины по лыжной акробатике / https://www.fis-ski.com/
Сборная Украины по лыжной акробатике / https://www.fis-ski.com/

В воскресенье, 19 февраля, в Бакуриани (Грузия) стартовал пятый совместный чемпионат мира по фристайлу и сноубордингу.

В первый день турнира прошли соревнования по командной лыжной акробатике, где принимала участие сборная Украины.

Анастасия Новосад, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский, которые представляли нашу команду, сумели завоевать бронзовые медали, продемонстрировав результат 260.57 балла. Они обошли в борьбе за медали сборные Казахстана и Канады.

В своей отдельной лиге выступили США и Китай, которые боролись за победу. С разницей в 10 баллов "золото" завоевали американцы, а китайцам пришлось довольствоваться "серебром".

Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Бакуриани (Грузия)
Командная лыжная акробатика

1. США - 338.98
2. Китай - 328.14
3. Украина - 260.57
4. Казахстан - 236.33
5. Канада - 228.17

Стоит отметить, что для сборной Украины эти медали стали первыми на чемпионатах мира. Ранее украинские спортсмены становились призерами только в индивидуальных соревнованиях турнира.

Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу пройдет с 19 февраля по 5 марта. Во время соревнований будут разыграны 30 комплектов медалей по 17 дисциплинам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина фристайл чемпионат мира лыжная акробатика

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