Три команды АПЛ хотят подписать Майкла Кэррика, если он уйдёт из МЮ летом

Результаты Манчестер Юнайтед могут повлиять на судьбу коуча.
Вчера, 10:49       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Кэррик / Getty Images
Майкл Кэррик / Getty Images

Временный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик заинтересовал три команды, сообщает TEAMtalk.

По данным издания, Кристал Пэлас, Фулхэм и Борнмут хотят пригласить специалиста, если он покинет пост тренера "красных дьяволов" летом 2026 года.

Издание приводит слова Пита О'Рурка о том, что результаты МЮ могут повлиять на то что 44-летный англичанин может остаться на Олд Траффорд. Добавим, что сейчас команда с Манчестера имеет четыре победы подряд.

Отмечается, что на текущий момент Фулхэм и Борнмут не собираются увольнять своих нынешних тренеров, однако если Марку Силва и Андони Ираола примут решение покинуть клубы, руководство будет рассматривать кандидатуру Майкла Кэррика на эту должность.

Ранее появилась информация  о том, что Борнмут выкупает защитника у Милана за 19 млн евро.

