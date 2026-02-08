Три команды АПЛ хотят подписать Майкла Кэррика, если он уйдёт из МЮ летом

Временный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик заинтересовал три команды, сообщает TEAMtalk.

По данным издания, Кристал Пэлас, Фулхэм и Борнмут хотят пригласить специалиста, если он покинет пост тренера "красных дьяволов" летом 2026 года.

Издание приводит слова Пита О'Рурка о том, что результаты МЮ могут повлиять на то что 44-летный англичанин может остаться на Олд Траффорд. Добавим, что сейчас команда с Манчестера имеет четыре победы подряд.

Отмечается, что на текущий момент Фулхэм и Борнмут не собираются увольнять своих нынешних тренеров, однако если Марку Силва и Андони Ираола примут решение покинуть клубы, руководство будет рассматривать кандидатуру Майкла Кэррика на эту должность.

