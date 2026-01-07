МЮ запланировал собеседования с кандидатами во временные тренеры

Манкунианцы серьезно выбирают и. о. наставника команды.

Руководство Манчестер Юнайтед составило список претендентов на должность главного тренера. Английский гранд проведет собеседования с тремя специалистами, сообщает ESPN.

В круг кандидатов вошли бывшие футболисты МЮ с тренерским опытом на Олд Траффорд. Менеджмент "красных дьяволов" выберет временного наставника из числа Уле Гуннара Сульшера, Майкла Каррика и Рууда ван Нистелроя.

Норвежец работал с манкунианцами в 2018-2021 гг., начав как раз с роли и. о. наставника. Экс-хавбек сборной Англии провел 3 поединка во главе МЮ в конце 2021-го, а нидерландец - 4 матча осенью 2024 года.

К слову, после ухода Алекса Фергюсона МЮ потратил 100 млн фунтов на тренеров.

