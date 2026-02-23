iSport.ua
Русский Українська

В андеркарде боксёра унесли на носилках

Бой Джозефа Джорджа и Атифа Оберлтона завершился экстренной помощью врачей.
Сегодня, 07:34       Автор: Валентина Чорноштан
Джозеф Джордж / The Sun
Джозеф Джордж / The Sun

Накануне прошёл бой между Джозефом Джорджем и Атифом Оберлтоном в рамках вечера бокса, главным событием которого стал матч-реванш между Кларесса Шилдс и Франшон Крюс-Дезурн в Детройте.

После первого раунда Джордж во время минутного перерыва сидел на стуле и пил воду, но внезапно потерял сознание и упал на пол.

К боксёру сразу подбежали врачи, чтобы оказать первую помощь. Добавим, что поединок был остановлен, а Джозеф покинул ринг на носилках. Позже выяснилось, что боксеры столкнулись головами.

Победителем боя стал Оберлтон - ему была присуждена победа техническим нокаутом.

Кстати, Шакур Стивенсон назвал два условия для боя с Райаном Гарсией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота
Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае
Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот" Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот"
Оценка Яремчука за матч против Страсбура Оценка Яремчука за матч против Страсбура

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Европа11:12
Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота
Теннис10:47
Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае
Формула 110:19
Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот"
Европа09:50
Оценка Яремчука за матч против Страсбура
Европа09:30
Реал впервые за 15 лет уступил команде из Памплоны
НБА08:59
НБА: Лейкерс разгромно уступили Бостону, Денвер проиграл Голден Стейт
Европа08:29
Флориан Плеттенберг опроверг слухи о переходе Кейна в топ-клуб Ла Лиги
Европа08:02
Арсенал повторил достижение 90-летней давности
Бокс07:34
В андеркарде боксёра унесли на носилках
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK