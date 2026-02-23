В андеркарде боксёра унесли на носилках

Накануне прошёл бой между Джозефом Джорджем и Атифом Оберлтоном в рамках вечера бокса, главным событием которого стал матч-реванш между Кларесса Шилдс и Франшон Крюс-Дезурн в Детройте.

После первого раунда Джордж во время минутного перерыва сидел на стуле и пил воду, но внезапно потерял сознание и упал на пол.

К боксёру сразу подбежали врачи, чтобы оказать первую помощь. Добавим, что поединок был остановлен, а Джозеф покинул ринг на носилках. Позже выяснилось, что боксеры столкнулись головами.

Победителем боя стал Оберлтон - ему была присуждена победа техническим нокаутом.

Кстати, Шакур Стивенсон назвал два условия для боя с Райаном Гарсией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!