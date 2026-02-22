Лень не спас Реал от фиаско в Кубке Испании

Мадридский Реал проиграл Басконии финал Кубка Испании (89:100). Украинец Алексей Лень провел на поле почти 7 минут.

За отведенное время центровой набрал 4 очка и сделал 3 подбора. Опытный баскетболист реализовал половину бросков с игры (два из четырех). Штрафные Лень не исполнял.

По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца положителен (+9). Самыми результативными в составе "сливочных" стали защитник Андрес Фелис и форвард Марио Хезоня. Они набрали по 15 пунктов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!