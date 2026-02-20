Бенфика подала жалобу на Вальверде после эпизода в матче с Реалом

Португальская команда требует наказать уругвайца за грубую игру в матче Лиги чемпионов.

Бенфика пожаловалась УЕФА на действия полузащитника Реала Федерико Вальверде по отношению к игроку лиссабонской команды, пишет O Jogo.

Отмечается, что во время первого стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов хавбек ударил защитника Бенфики Самуэля Даля, в результате, он упал, схватившись за виски.

В португальской команде считают, что за такие действия уругвайца на поле, он должен был получить красную карточку.

На данный момент Бенфика отправила заявку на рассмотрение эпизода в УЕФА с надеждой, что Вальверде накажут за его действия в матче.

К слову, принципиальные соперники Реала в рамках Лиги чемпионов впервые упустили преимущество в два мяча.

