iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бенфика подала жалобу на Вальверде после эпизода в матче с Реалом

Португальская команда требует наказать уругвайца за грубую игру в матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:57       Автор: Валентина Чорноштан
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Бенфика пожаловалась УЕФА на действия полузащитника Реала Федерико Вальверде по отношению к игроку лиссабонской команды, пишет O Jogo.

Отмечается, что во время первого стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов хавбек ударил защитника Бенфики Самуэля Даля, в результате, он упал, схватившись за виски.

В португальской команде считают, что за такие действия уругвайца на поле, он должен был получить красную карточку.

На данный момент Бенфика отправила заявку на рассмотрение эпизода в УЕФА с надеждой, что Вальверде накажут за его действия в матче.

К слову, принципиальные соперники Реала в рамках Лиги чемпионов впервые упустили преимущество в два мяча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бенфика Лиссабон Федерико Вальверде

Статьи по теме

Чилаверт разнес Винисиуса за скандал в Лиге чемпионов Чилаверт разнес Винисиуса за скандал в Лиге чемпионов
Куртуа стал акционером клуба из чемпионату Франции Куртуа стал акционером клуба из чемпионату Франции
Реал подписал перспективного игрока Атлетико Мадрид Реал подписал перспективного игрока Атлетико Мадрид
Бенфика официально поддержала своего игрока Бенфика официально поддержала своего игрока

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина пробилася в финал "тысячника" в Дубае
просмотров

Последние новости

Формула 110:25
Пилот Астон Мартин раскрыл детали мощности болида
Лига Чемпионов09:57
Бенфика подала жалобу на Вальверде после эпизода в матче с Реалом
Олимпийские игры09:32
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады
НБА09:00
НБА: Голден Стейт проиграл Бостону, Клипперс победили Денвер
Европа08:31
Вратарь Манчестер Сити вспомнил совместную игру с Лионелем Месси
Европа08:05
Финансовый спор ПСЖ и Мбаппе продолжается. Известно, сколько клуб должен игроку
Европа07:36
Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона?
Олимпийские игры07:18
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:10
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
Лига конференций00:49
Лига конференций: Самсунспор одолел Шкендию, Фиорентина разгромила Ягеллонию, АЗ проиграл Ноа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK