iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вратарь Манчестер Сити вспомнил совместную игру с Лионелем Месси

Доннарумма поделился впечатлениями об аргентинце.
Сегодня, 08:31       Автор: Валентина Чорноштан
Доннарумма и Месси / Getty Images
Доннарумма и Месси / Getty Images

Голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как было играть и тренироваться вместе с Лионелем Месси в ПСЖ.

Он лучший. Он по-настоящему фантастический человек, прекрасный человек, и играть с ним было очень важно. Это то, что я сохраню среди лучших воспоминаний своей жизни.

"Что меня удивило, так это то, какой он потрясающий человек, не говоря уже о том, какой он футболист. Это было фантастически. Я думаю, что он один из лучших в истории футбола", - наводят слова итальянца Marca.

Напомним, что Месси покинул ПСЖ летом 2023 года, перейдя в Интер Майами. Тем временем Доннарумма ушел из французской команды летом 2025 года и присоединился к Сити.

К слову, ПСЖ до сих пор не выплатил долг Мбаппе, стало известно, сколько команда должна игроку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: месси доннарумма

Статьи по теме

Лионель Месси установил новый мировой рекорд Лионель Месси установил новый мировой рекорд
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Интер Майами с Кривцовым и Месси вырвал победу над Торонто Интер Майами с Кривцовым и Месси вырвал победу над Торонто
Хави: Двери Барселоны всегда будут открыты для Месси Хави: Двери Барселоны всегда будут открыты для Месси

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина пробилася в финал "тысячника" в Дубае
просмотров

Последние новости

Формула 110:25
Пилот Астон Мартин раскрыл детали мощности болида
Лига Чемпионов09:57
Бенфика подала жалобу на Вальверде после эпизода в матче с Реалом
Олимпийские игры09:32
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады
НБА09:00
НБА: Голден Стейт проиграл Бостону, Клипперс победили Денвер
Европа08:31
Вратарь Манчестер Сити вспомнил совместную игру с Лионелем Месси
Европа08:05
Финансовый спор ПСЖ и Мбаппе продолжается. Известно, сколько клуб должен игроку
Европа07:36
Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона?
Олимпийские игры07:18
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:10
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
Лига конференций00:49
Лига конференций: Самсунспор одолел Шкендию, Фиорентина разгромила Ягеллонию, АЗ проиграл Ноа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK