Вратарь Манчестер Сити вспомнил совместную игру с Лионелем Месси

Голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как было играть и тренироваться вместе с Лионелем Месси в ПСЖ.

Он лучший. Он по-настоящему фантастический человек, прекрасный человек, и играть с ним было очень важно. Это то, что я сохраню среди лучших воспоминаний своей жизни.

"Что меня удивило, так это то, какой он потрясающий человек, не говоря уже о том, какой он футболист. Это было фантастически. Я думаю, что он один из лучших в истории футбола", - наводят слова итальянца Marca.

Напомним, что Месси покинул ПСЖ летом 2023 года, перейдя в Интер Майами. Тем временем Доннарумма ушел из французской команды летом 2025 года и присоединился к Сити.

