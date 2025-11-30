Лионель Месси установил новый мировой рекорд

В рамках финала Восточной Конференции МЛС Интер Майами победил Нью-Йорк Сити с разгромным счётом 5:1.

Во время игры Лионель Месси сделал одну голевую передачу, которая стала для него 405-й.

Теперь аргентинец является лучшим ассистентом в истории футбола, ведь он побил рекорд Ференца Пушкаша, у которого было 404 голевых паса.

Помимо индивидуального достижения, Месси с Интер Майами завоевали трофей Восточной конференции. Этот трофей для аргентинца стал 47-м в карьере и третьим в футболке "цапель".

Добавим, что в финале Кубка Major League Soccer (MLS) 2025 Майами предстоит сыграть с Ванкувер Уайткэпс.

