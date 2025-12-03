Интер Майами ведет переговоры о подписании бывшего форварда Челси

Тимо Вернер может перейти в Интер Майами, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Бывший нападающий Челси и Тоттенхэма, а сейчас игрок РБ Лейпциг, ведет переговоры с Интер Майами. Отмечается, что 29-летний немец может перейти в МЛС во время ближайшего зимнего трансферного окна.

Журналист добавляет, что стремление заключить сначала устную договоренность с "цаплями" обусловлено тем, что текущий контракт игрока с РБ Лейпциг действует до конца июня 2026 года.

В этом сезоне Вернер провел только один матч в Бундеслиге, не отметившись ни одним результативным действием.

Напомним, что Интер Майами потерял звездного форварда перед решающим матчем плей-офф МЛС.

