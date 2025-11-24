iSport.ua
Лионель Месси сравнялся с Пушкашем по количеству ассистов

Аргентинец повторил рекорд легенды Реала.
Вчера, 15:33       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси повторил рекорд Ференца Пушкаша по количеству голевых передач за карьеру, сообщает Marca со ссылкой на базу данных Opta.

В своём последнем матче в рамках четвертьфинала чемпионата MLS Интер Майами сыграл против Цинциннати. Месси отличился голом и тремя результативными передачами.

Теперь на счету Месси 404 результативные передачи в 1135 матчах в составе Барселоны, ПСЖ, Интер Майами и сборной Аргентины.

Таким образом он сравнялся по количеству результативных передач с бывшим нападающим Реала и сборных Венгрии и Испании Ференцем Пушкашем.

Как отмечает издание, на данный момент никто не сделал больше ассистов в истории футбола.

