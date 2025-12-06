iSport.ua
Мбаппе близок к рекорду Роналду

Рекорд принадлежит Месси.
Сегодня, 18:07       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Реала Килиан Мбаппе почти побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов за календарный год, пишет ESPN.

На текущий момент у француза 55 голов в 2025 году, тем временем Криштиану Роналду, играя за Реал, дважды показывал более высокий результат. В 2012 году португалец забил 63 мяча, а в 2013-м — 69.

Однако абсолютным рекордсменом до сих пор является Лионель Месси — 91 гол в 2012 году.

К слову, легенды Барселоны завершат карьеру в матчах МЛС.

роналду мбаппе Реал Мадрид леонель месси

