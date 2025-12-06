Колос - Шахтер 0:0: обзор матча и результат игры 06.12.2025

"Горняки" не сумели выиграть второй подряд матч и опустились на вторую строчку.

В субботу, 6 декабря, Колос принимал на своем поле Шахтер в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги.

После ничьей с Кривбассом (2:2) в предыдущем поединке "горняки" в этот раз также потеряли очки против коваливской команды, завершив поединок нулевой ничьей.

В первом тайме у Шахтера своим моментом не воспользовался Кауан Элиас, а у Колоса на 16-й минуте был наиболее реальный шанс поразить ворота соперника. Дмитрий Ризнык ногами потянул удар Валерия Бондаренко, а на добивании сыграл Антон Салабай, однако попал в перекладину.

Во второй половине встречи попытки "горняков" выйти вперед оказались неудачными, а коваливцы сосредоточились на защите, успешно сохранив свои ворота в неприкосновенности и завершив поединок ничейным результатом.

Шахтер с 32 очками опустился на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, уступив первенство ЛНЗ из-за поражения черкасской команде, которая имеет такое же количество набранных баллов. Колос идет на четвертой позиции, имея в своем активе 24 пункта.

Статистика матча Колос - Шахтер 15-го тура чемпионата Украины

Колос - Шахтер 0:0

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 4 - 5

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 2 - 6

Фолы: 8 - 14

Колос: Пахолюк - Понедельник, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Теллес, Красничи, Демченко (Челядин, 90) - Кане (Алефиренко, 76), Климчук (Оевуси, 66), Салабай.

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Очеретько (Педриньо да Силва, 46), Крыськив, Марлон Гомес (Изаки, 81) - Эгиналду (Мейреллиш, 81), Элиас, Невертон.

Предупреждения: Салабай - Крыськив.

