Динамо усилило тренерский штаб новым специалистом по вратарям

Теперь вратарская линия под руководством Михаила Федунова.
Сегодня, 17:01       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Федунов / Getty Images
Михаил Федунов / Getty Images

Динамо Киев на официальном сайте сообщил о новом тренере вратарей "столичного" клуба.

Отмечается, что к "бело-синим" присоединился Михаил Федунов.

Ранее специалист работал в таких клубах, как Ильичевец (2012–2015), Подолье (2020), Левый берег (2021–2022) и Полесье (2022–2025).

Он имеет лицензию категории А тренера вратарей УЕФА, а также тренерскую лицензию категории B УЕФА.

Ранее Богдан Редушко оценил свой дебют в киевском клубе.

