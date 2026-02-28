Верховен прокомментировал анонс боя против Усика
Звезда кикбоксинга отреагировал на поединок.
Нидерландец Рико Верховен выйдет в ринг против украинского боксера Александра Усика. Лучший кикбоксер планеты поделился мыслями о противостоянии, сообщает The Ring.
"Как абсолютный чемпион мира по кикбоксингу в сверхтяжелом весе я провел 12 лет и достиг всего запланированного. Но такое долгое пребывание на вершине не уменьшило мой голод – оно его только усилило. Я не искал комфорта, поэтому стал искать максимально возможный вызов в другом мире.
Усик – абсолютный чемпион по боксу. Меня мотивируют именно подобные вызовы. Абсолютный против абсолютного. Лучший против лучшего", – заявил Верховен.
Бой запланирован на 23 мая. Поединок состоится в египетской Гизе. Битва чемпионов пройдет рядом со знаменитыми пирамидами.
Напомним, британец Фабио Уордли изъявил желание устроить бой против Усика.
