Верховен прокомментировал анонс боя против Усика

Звезда кикбоксинга отреагировал на поединок.
Сегодня, 00:28       Автор: Антон Федорцив
Рико Верховен / Getty Images
Рико Верховен / Getty Images

Нидерландец Рико Верховен выйдет в ринг против украинского боксера Александра Усика. Лучший кикбоксер планеты поделился мыслями о противостоянии, сообщает The Ring.

"Как абсолютный чемпион мира по кикбоксингу в сверхтяжелом весе я провел 12 лет и достиг всего запланированного. Но такое долгое пребывание на вершине не уменьшило мой голод – оно его только усилило. Я не искал комфорта, поэтому стал искать максимально возможный вызов в другом мире.

Усик – абсолютный чемпион по боксу. Меня мотивируют именно подобные вызовы. Абсолютный против абсолютного. Лучший против лучшего", – заявил Верховен.

Бой запланирован на 23 мая. Поединок состоится в египетской Гизе. Битва чемпионов пройдет рядом со знаменитыми пирамидами.

Напомним, британец Фабио Уордли изъявил желание устроить бой против Усика.

