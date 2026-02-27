iSport.ua
"Была возможность": Тренер Динамо объяснил, почему дал дебютировать Суркису

Голкипер провел первый матч за основную команду в свой день рождения.
Сегодня, 18:42       Автор: Игорь Мищук
Вячеслав Суркис / ФК Динамо Киев
Вячеслав Суркис / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал неожиданный дебют за первую команду голкипера Вячеслава Суркиса в матче 18-го тура УПЛ против Эпицентра (4:0).

20-летний сын бывшего президента киевского клуба в свой день рождения появился на поле на 81-й минуте, сменив в воротах Руслана Нещерета уже при разгромном счете в пользу "бело-синих".

Читай также: Сын экс-президента Динамо дебютировал за первую команду киевлян

"Дебют как подарок на день рождения? Вы все правильно поняли: у него день рождения - 20 лет. Была возможность дать ему дебютировать именно в таком матче, чтобы у него была уверенность в себе в следующих играх", - сказал Костюк в эфире УПЛ ТБ.

Напомним, что в матче с Эпицентром вингер Динамо Андрей Ярмоленко отличился голом и догнал Евгения Селезнева в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Украины.

