ЛНЗ дома одолел Оболонь

Черкащане бросили вызов донецкому Шахтеру.
Сегодня, 15:05       Автор: Антон Федорцив
ЛНЗ / ФК ЛНЗ
ЛНЗ / ФК ЛНЗ

В дебюте "пивовары" неожиданно взяли мяч под контроль. Именно гости из столицы упустили первый момент. Это Мединский пробил с отскока из центра штрафной, а Паламарчук укротил мяч только со второй попытки.

Постепенно подопечные Виталия Пономарева выровняли игру. Но остроты откровенно не хватало. Даже гол ЛНЗ получился случайным – Кузык исполнял навес с левого фланга, но мяч нырнул под дальнюю штангу ворот Федоривского.

Ответить в составе Оболони взялся Устименко. Его выстрел под занавес первого тайма парировал Паламарчук, а удар на старте второго заблокировал Горин. Последний впоследствии встряхнул штангу "пивоваров" из-за пределов штрафной.

Позже команды обменялись упушенными возможностями. Обах не переиграл кипера, а Устименко не попал в рамку. Удвоил преимущество черкащан Ноникашвили, замкнувший на 77-й минуте головой навес Кузыка.

Точку поставил Яшари, воспользовавшись прострелом Обаха. Благодаря победе ЛНЗ, по крайней мере, временно вышел в лидеры Премьер-лиги. В активе "семенников" 32 очка. У донецкого Шахтера с поединком в запасе – 31 пункт.

Статистика матча ЛНЗ – Оболонь 15-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ – Оболонь – 3:0
Голы: Кузык, 37, Ноникашвили, 77, Яшари, 84

Удары: 11 - 6
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 5 - 3
Фолы: 15 - 7

ЛНЗ: Паламарчук – Г. Пасич (Путря, 90), Горин (Дайко, 90), Муравский, Драмбаев – Ноникашвили (Авагимян, 85), Рябов, Пастух – Яшари, Обах (Кравчук, 85), Кузык (Беннетт, 90)

Оболонь: Федоривский – Ильин (Е. Пасич, 89), Приймак, Курко (Нестеренко, 89), Дубко, Шевченко (Черненко, 76) – Мединский (Теслюк, 61), Чех, Прокопенко – Слободян, Устименко (Суханов, 89)

Предупреждения: Ноникашвили, Горин – Дубко, Шевченко, Слободян

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Оболонь ЛНЗ

