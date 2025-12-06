iSport.ua
Будковский приносит юбилейный гол и ломает серию Карпат

Заря обрывает рекорд львовян.
Сегодня, 12:41       Автор: Валентина Чорноштан
Карпаты / Getty Images
Карпаты / Getty Images

Заря победила Карпаты со счетом 1:0, нанеся первое поражение львовской команде за семь матчей, сообщает пресс-служба УПЛ.

Как отмечает сайт Премьер-лиги, у Карпат прервалась рекордная клубная выездная серия без пропущенных голов — 434 минуты.

Единственный и победный мяч для луганской команды стал 150-м при Викторе Скрипнике.

Добавим, что в целом для Зари эта домашняя победа стала 160-й в рамках УПЛ.

Представляем расписание матчей чемпионата Украины на 6 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Заря Луганск Карпаты Львов

