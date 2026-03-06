iSport.ua
Лидер Ромы перенес операцию

Пауло Дибала выбыл на полтора месяца.
Сегодня, 22:27       Автор: Андрей Безуглый
Пауло Дибала / Getty Images
Нападающий Ромы Пауло Дибала выбыл на долгий срок, пишет Calciomercato.

Напомним, что аргентинец не играл с конца января из-за воспаления колена. Тогда Рома выбрала консервативное лечение, которое не помогло.

Вчера Дибала присоединился к партнерам на тренировке, но через пару минут снова почувствовал боль в колене.

А уже сегодня форвард перенес операцию из-за разрыва наружного мениска. Ожидается, что восстановление займет минимум 45 дней.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 22 матча, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что лидер Ювентуса наоборот близок к возвращению.

