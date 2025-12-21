Тренер Ромы собирается провести чистку среди нападающих. Уйдёт ли Довбик?

В 16-м туре чемпионата Италии состоялся матч Ромы против Ювентуса, игра завершилась победой туринской команды со счётом 2:1.

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини раскритиковал атакующую линию римлян. Он заявил, что не собирается снова выпускать Фергюсона в стартовом составе, на что ответил: "Нет". Также специалист отметил, что ему не очень понравилась игра Пауло Дибалы.

"Сейчас Рома пытается улучшить и укрепить свою атакующую линию. Я покидаю этот матч с гораздо более ясными мыслями", — цитирует слова итальянского специалиста сайт Джанлуки Ди Марци.

На данный момент контракты Фергюсона и Дибалы заканчиваются летом 2026 года. В Серии А Рома занимает 4-е место.

К слову, Бавария договорилась о продлении контракта со своим основным вингером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!