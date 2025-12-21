iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Ромы собирается провести чистку среди нападающих. Уйдёт ли Довбик?

Раскритиковал игру нападающих.
Сегодня, 13:46       Автор: Валентина Чорноштан
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

В 16-м туре чемпионата Италии состоялся матч Ромы против Ювентуса, игра завершилась победой туринской команды со счётом 2:1.

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини раскритиковал атакующую линию римлян. Он заявил, что не собирается снова выпускать Фергюсона в стартовом составе, на что ответил: "Нет". Также специалист отметил, что ему не очень понравилась игра Пауло Дибалы.

"Сейчас Рома пытается улучшить и укрепить свою атакующую линию. Я покидаю этот матч с гораздо более ясными мыслями", — цитирует слова итальянского специалиста сайт Джанлуки Ди Марци.

На данный момент контракты Фергюсона и Дибалы заканчиваются летом 2026 года. В Серии А Рома занимает 4-е место.

К слову, Бавария договорилась о продлении контракта со своим основным вингером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Джан Пьеро Гасперини Пауло Дибала

Статьи по теме

"Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика "Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика
Ювентус нанес дома поражение Роме Ювентус нанес дома поражение Роме
Рома собирается избавиться от Довбика Рома собирается избавиться от Довбика
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла масс-старт в Анси, мужская гонка закроет третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа15:59
"Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика
Биатлон15:40
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
Бокс15:30
"Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша
Биатлон14:58
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла масс-старт в Анси, мужская гонка закроет третий этап Кубка мира
Бокс14:57
Легендарный британец прокомментировал бой Джошуа и Пола
Европа14:27
Украинцы в деле? Стало известно, сыграют ли Цыганков и Ванат против мадридского Атлетико
Биатлон14:25
Киркейде вырвала победу в женском масс-старте в Анси
Европа14:12
Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо
Бокс13:52
"Выдержал больше, чем я ожидал": Промоутер Джошуа оценил выступление Пола
Европа13:46
Тренер Ромы собирается провести чистку среди нападающих. Уйдёт ли Довбик?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK