Бавария договорилась о продлении контракта с основным вингером

Мюнхенская Бавария сохранит в составе своего основного вингера Сержа Гнабри.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 30-летний футболист пребывает в шаге от продления контракта с клубом. Стороны уже согласовали подписание нового соглашения до июня 2028 года.

Также в договор может быть включена возможность его продления еще на сезон - до лета 2029 года.

Отметим, что действующий контракт игрока истекал в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне Гнабри провел за Баварию во всех турнирах 20 матчей, отличившись пятью голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бавария определила стратегию на зимнее трансферное окно.

