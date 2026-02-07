Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона

Испанская сборная завоевала свой восьмой континентальный титул в истории.

В субботу, 7 февраля, состоялся финал чемпионата Европы-2026 по футзалу.

В решающем поединке сборная Испании противостояла победителям двух предыдущих континентальных первенств португальцам и одержала победу со счетом 5:3.

В начале встречи испанцы обеспечили себе преимущество благодаря двум ранним голам Антонио Переса и Хосе Райи, однако португальцы так же быстро отыгрались усилиями Афонсу Жезуша и Рубена Гойша. Все же на перерыв испанская сборная ушла, ведя в счете, а дубль оформил Антонио.

Во втором тайме Паулета снова восстановил паритет, однако под конец матча Антонио сделал хет-трик, а Адольфо установил окончательный и победный для испанцев результат.

Для Испании этот титул стал уже восьмым в истории на чемпионатах Европы.

Евро-2026 по футзалу

Финал

Португалия - Испания 3:5

Голы: Жезуш, 5, Гойш, 7, Паулета, 30 - Антонио, 2, 20, 35, Райя, 3, Адольфо, 40

В матче за третье место Хорватия после результативной ничьи в серии пенальти обыграла Францию и впервые в своей истории стала призером континентального первенства.

Евро-2026 по футзалу

Матч за третье место

Франция - Хорватия 5:5, пен. 5:6

Голы: Менендес, 4, Гирио, 22, 32, 38, Мухудин, 40 - Секулич, 13, Юрлина, 19, Елавчич, 21, Хрстич, 30, Перич, 36

Напомним, что сборная Украины завершила выступления на Евро-2026 по футзалу на стадии четвертьфинала, уступив Франции.

