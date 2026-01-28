Сборная Украины уверенно обыграла Чехию на Евро-2026

Подопечные Александра Косенко быстро завладели инициативой. В первой половине стартовой 20-минутки моменты упустили Жук, Корсун и Чернявский. Зато чехи запомнились лишь дальним ударом Руйлы – сэйв Сухова.

Под занавес тайма сборная Украины забила дважды. Сначала Чернявский слева качнул защитника и точно пробил с острого угла. А затем Сухов передачей через всю площадку нашел Жука, подправившего мяч в сетку.

Во второй половине "сине-желтым" было легче. Закрепил успех команды Косенко Абакшин, расписавшись в пустых воротах. Впоследствии он оформил дубль. На этот раз универсал точно пробил под перекладину после углового.

Сборная Чехии попыталась вернуть интригу. Для начала Павел Дрозд замкнул прострел Сейдлера, а затем Кноблох сыграл на добивании. В ответ Швед забил после сольного прохода. Гол же Зарубы ничего не изменил.

С победой в активе Украина набрала 6 очков и финишировала второй в квартете B. Соперником "сине-желтых" в четвертьфинале будет сборная Франции. Матч состоится 31 января в Риге.

Чемпионат Европы, группа B

Чехия – Украина – 3:5

Голы: П. Дрозд, 30, Кноблох, 36, Заруба, 39 – Чернявский, 15, Жук, 16, Абакшин, 23, 28, Швед, 36

