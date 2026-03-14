Ювентус минимально справился с Удинезе

В субботу, 14 марта, Удинезе принимал дома Ювентус.

Ювентус сразу имел отличную возможность забить гол, но кипер среагировал на удар Бога. После этого игра успокоилась вплоть до конца тайма.

На 38-й минуте Бога получил еще один шанс от Йылдыза и открыл счет.

Второй тайм также не был богат на моменты, хотя обе команды играли в довольно открытый футбол. В итоге единственный момент закончился отмененным голом Консейсау, а затем закончился и матч.

Удинезе - Ювентус 0:1

Гол: Бога, 38

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!