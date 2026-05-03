Шахтер сумел вырвать победу в Класычному

Динамо упустило множество своих моментов.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Динамо - Шахтер / shakhtar.com
В воскресенье, 3 мая Шахтер и Динамо встретились между собой в рамках 26-го тура УПЛ.

Гости сразу попытались навязать прессинг, но Динамо уверенно вышло из-под давления, что привело к моментам Буяльского и Караваева. Но вскоре Пономаренко перехватил пас и отправил мяч в ворота Ризныка, открыв счет.

После этого "горняки" усилили давление и стали активно угрожать воротам Нещерета. Однако до перерыва больше голов не было.

Сравнять счет Шахтеру удалось со стартом второй половины. Траоре точно скинул Феррейре, который и забил гол. А уже в следующем опасном моменте буркиниец забил сам, выведя свою команду вперед.

Динамо сумело полностью перехватить инициативу в концовке матча, даже забило гол, но Герреро оказался в офсайде. А уже в компенсированное время киевляне имели несколько моментов сравнять счет после угловых, но Шахтер удержал счет.

Динамо - Шахтер 1:2
Голы: Пономаренко, 13 - Феррейра, 50, Траоре, 68

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко (Пихаленок, 76), Буяльский (Яцик, 70), Шапаренко (Дубинчак, 84), Редушко (Герреро, 84), Ярмоленко (Огундана, 70), Пономаренко.

Шахтер: Ризник, Азаров (Педро Энрике, 77), Матвиенко, Марлон Сантос (Тобиас, 29), Грам, Невертон (Проспер Оба, 46), Изаки, Назарина (Крыскив, 46), Бондаренко (Очеретько, 63), Феррейра, Траоре.

 

