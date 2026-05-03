Ньюкасл решил дать еще один шанс своему тренеру

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау продолжить работу с клубом, пишет The Athletic.

В текущем сезоне "сороки" идут во второй половине таблице, занимая 13-ю строчку после 35-ти туров.

Несмотря на последние результаты, английский специалист все еще пользуется поддержкой клуба и болельщиков.

На днях руководство Ньюкасла, Хау и делегация Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии провели встречу по итогам сезона.

Там и было решено, что англичанин продолжит работу с командой, однако повторять результаты текущего сезона будет недопустимо.

Ранее также сообщалось, что Реал пытался перехватить Зидана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!