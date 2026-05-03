iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл решил дать еще один шанс своему тренеру

Эдди Хау останется у руля команды.
Сегодня, 18:40       Автор: Андрей Безуглый
Эдди Хау / Getty Images
Эдди Хау / Getty Images

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау продолжить работу с клубом, пишет The Athletic.

В текущем сезоне "сороки" идут во второй половине таблице, занимая 13-ю строчку после 35-ти туров.

Несмотря на  последние результаты, английский специалист все еще пользуется поддержкой клуба и болельщиков.

На днях руководство Ньюкасла, Хау и делегация Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии провели встречу по итогам сезона.

Там и было решено, что англичанин продолжит работу с командой, однако повторять результаты текущего сезона будет недопустимо.

Ранее также сообщалось, что Реал пытался перехватить Зидана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

Статьи по теме

Ценник форварда Ньюкасла снова увеличился. Кто купит англичанина? Ценник форварда Ньюкасла снова увеличился. Кто купит англичанина?
Арсенал одержал минимальную победу над Ньюкаслом Арсенал одержал минимальную победу над Ньюкаслом
Гордон определился с клубом на лето Гордон определился с клубом на лето
Арсенал и Челси следят за Холлом Арсенал и Челси следят за Холлом

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи стал первым финалистом
просмотров
Футбол сегодня: Юнайтед против Ливерпуля, Реал встретится с Эспаньолом, также матчи УПЛ, Серии А и Бундеслиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Украина19:58
Шахтер сумел вырвать победу в Класычному
Европа19:28
Манчестер Юнайтед в ярком матче обыграл Ливерпуль
Европа18:40
Ньюкасл решил дать еще один шанс своему тренеру
Европа18:12
Фергюсона госпитализировали перед матчем Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Европа17:55
Милан в меньшинстве проиграл Сассуоло
Украина17:30
Гол Брагару принес Полесье непростую победу
Европа16:55
Два украинца досрочно выиграли чемпионские медали
Формула 116:19
Пилот Ред Булл получил дисквалификацию
Формула 116:03
Гран-при Майами: Гонка была перенесена на три часа
Европа14:50
Ливерпуль готовит 45 млн евро за 20-летнего вингера Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK