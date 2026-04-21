Гордон определился с клубом на лето

Полузащитник Ньюкасла Энтони Гордон, который попал в шорт-лист нескольких топ-клубов, принял решение, куда перейдет летом.

Как передает Sky Sport, англичанин сообщил своему окружению, что хочет перейти в Баварию. Причиной выбора немецкого гранда стал Майкл Олисе, а точнее его развитие после ухода из Кристал Пэлас в мюнхенский клуб.

Отмечается, что 25-летний игрок также считает, что трансфер в Бундеслигу - это логичный шаг в его развитии, а переезд в Мюнхен может быть полезен для его карьеры.

Источник добавляет, что в ближайшие недели представители Баварии планируют встретиться с агентами игрока, чтобы обсудить переход Гордона.

Ранее Ньюкасл уже установил ценник за атакующего хавбека сборной Англии.

