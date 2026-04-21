iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гордон определился с клубом на лето

Пример Олисе убедил англичанина выбрать Баварию.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Гордон / Getty Images
Полузащитник Ньюкасла Энтони Гордон, который попал в шорт-лист нескольких топ-клубов, принял решение, куда перейдет летом.

Как передает Sky Sport, англичанин сообщил своему окружению, что хочет перейти в Баварию. Причиной выбора немецкого гранда стал Майкл Олисе, а точнее его развитие после ухода из Кристал Пэлас в мюнхенский клуб.

Отмечается, что 25-летний игрок также считает, что трансфер в Бундеслигу - это логичный шаг в его развитии, а переезд в Мюнхен может быть полезен для его карьеры.

Источник добавляет, что в ближайшие недели представители Баварии планируют встретиться с агентами игрока, чтобы обсудить переход Гордона.

Ранее Ньюкасл уже установил ценник за атакующего хавбека сборной Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Бавария Мюнхен Энтони Гордон

Статьи по теме

Ньюкасл назвал ценник Гордона Ньюкасл назвал ценник Гордона
Звезда Ньюкасла хочет перебраться в Баварию Звезда Ньюкасла хочет перебраться в Баварию
Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время
Арсенал и Челси следят за Холлом Арсенал и Челси следят за Холлом

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Аллен, Хокинс, Уильямс и Гуодун вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Жироны, Интера и полуфинал Кубка Украины
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

НБА09:00
Плей-офф НБА: Атланта сравняла счет в серии с Нью-Йорком
НБА08:56
Плей-офф НБА: Кливленд победил Торонто, Атланта справилась с Нью-Йорком
Теннис08:35
Алькарас рискует пропустить Ролан Гаррос-2026
Европа08:19
Гордон определился с клубом на лето
Украина08:00
Буковина — Динамо: кто выйдет в финал Кубка Украины
ММА07:56
"Вы узнаете первыми": Уайт заинтриговал новостями о Макгрегоре
Европа07:30
Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи Челси, Жироны, Интера и полуфинал Кубка Украины
Вчера, 23:25
Европа23:25
Ньюкасл назвал ценник Гордона
Украина23:10
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK