Джошуа перечислил 5 боксеров, которых собирается побить

Также предупредил фанатов, чтобы они не обожествляли Фьюри.

Энтони Джошуа обнародовал имена тех, кто может стать его следующим оппонентом на ринге, напомним, что ближайший бой британца запланирован на 25 июля против албанца Кристиана Пренги.

Если говорить о нас с Фьюри, то это не единственное сражение для меня. Я знаю, что если буду драться довольно долго, то есть реванш с Даниэлем Дюбуа, есть потенциальный бой с Фабио Уордли. Есть поединок с Агитом Кабайелом, если он станет чемпионом мира. Есть бой с Мозесом Итаумой, потому что он поднимается в рейтингах. Всё ещё есть поединок с Деонтеем Уайлдером.

Также бывший чемпион мира высказался о Тайсоне Фьюри:

"Все эти бои будут огромными, так что Фьюри — это просто очередной соперник. Я стараюсь сказать, что не нужно ставить его на пьедестал, он не находится выше других. Все они стоят на моём пути, они все одного уровня. Я не ставлю его выше других", — сказал супертяж для talkSPORT.

Ранее Джошуа признался, сколько ещё лет собирается провести на ринге.

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