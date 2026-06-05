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Джошуа перечислил 5 боксеров, которых собирается побить

Также предупредил фанатов, чтобы они не обожествляли Фьюри.
Сегодня, 11:43       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Энтони Джошуа обнародовал имена тех, кто может стать его следующим оппонентом на ринге, напомним, что ближайший бой британца запланирован на 25 июля против албанца Кристиана Пренги.

Если говорить о нас с Фьюри, то это не единственное сражение для меня. Я знаю, что если буду драться довольно долго, то есть реванш с Даниэлем Дюбуа, есть потенциальный бой с Фабио Уордли. Есть поединок с Агитом Кабайелом, если он станет чемпионом мира. Есть бой с Мозесом Итаумой, потому что он поднимается в рейтингах. Всё ещё есть поединок с Деонтеем Уайлдером.

Также бывший чемпион мира высказался о Тайсоне Фьюри:

"Все эти бои будут огромными, так что Фьюри — это просто очередной соперник. Я стараюсь сказать, что не нужно ставить его на пьедестал, он не находится выше других. Все они стоят на моём пути, они все одного уровня. Я не ставлю его выше других", — сказал супертяж для talkSPORT.

Ранее Джошуа признался, сколько ещё лет собирается провести на ринге.

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