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"Если бы не выиграл, не было бы шансов вернуться": Джошуа назвал две свои лучшие победы

Британский экс-чемпион рассказал о памятных поединках в своей карьере.
Сегодня, 12:53       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, какие победы он оценивает как лучшие в своей карьере.

Британский боксер выбрал бой против Диллиана Уайта и реванш с Энди Руисом.

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"В бою с Кличко было большое давление. Во втором поединке с Руисом - огромное давление. Но какая моя победа была самой лучшей? Я могу выбрать две?

Я бы выбрал победу над Диллианом Уайтом - самый безумный бой. Хорошая заруба. А затем я бы выбрал реванш с Руисом, потому что люди говорили, что мне следует завершить карьеру. Если бы я не выиграл, то у меня не было бы никаких шансов вернуться в рейтинги супертяжелого веса", - сказал Джошуа в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, ранее Джошуа оценил свои шансы в бою против Тайсона Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Энди Руис Диллиан Уайт

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