Экс-чемпион мира рассказал, почему мегафайт Джошуа – Фьюри потерял свой блеск

Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор считает, что потенциальный поединок Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри сейчас выглядит абсолютно равным — 50 на 50, пишет Boxing News Online.

При этом шотландец отметил, что бой уже потерял часть своей прежней привлекательности. По мнению Тейлора, оба британца находятся далеко от своих лучших времен.

Не поймите меня неправильно, я буду его смотреть, но они оба уже слишком далеко от своих лучших времён, поэтому для меня этот поединок утратил статус настоящего блокбастера.

Добавим, что бой Фьюри - Джошуа предварительно планируют провести в ноябре в Нью‑Йорке. При этом стороны пока не согласовали окончательные условия проведения поединка.

Ранее другой эксперт поставил крест на Джошуа в бою с Фьюри.

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