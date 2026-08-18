Бускетс официально вернулся в Барселону

Теперь в качестве тренера резервной команды.

Бывший полузащитник Барселоны Серхио Бускетс вернулся в каталонский клуб.

Отмечается, что 37-летний испанец вошёл в тренерский штаб резервной команды Барса Атлетик, где будет работать помощником главного тренера Жулиано Беллетти.

Бускетс присоединился к команде для получения необходимой тренерской лицензии. Барса Атлетик в настоящее время выступает в четвёртом дивизионе чемпионата Испании.

Напомним, что Бускетс завершил профессиональную карьеру в декабре прошлого года после победы в Кубке MLS вместе с Интер Майами.

К слову, Кэррик видит воспитанника Барсы новым лидером полузащиты МЮ.

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