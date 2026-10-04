"Не думаю, что у нас есть что-то против Украины": Тренер сборной Венгрии высказался о стычке игроков

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси перед матчем четвертого тура Лиги наций с Украиной рассказал, ожидает ли дополнительной напряженности из-за стычки футболистов в первой встрече.

Напомним, что под занавес предыдущего поединка игроки обеих команд устроили потасовку, вследствие которой желтые карточки получили Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Доминик Собослаи и Милош Керкез.

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"Думаю, в футболе иногда случаются эпизоды на поле, которые могут вызвать определенное напряжение. Но, конечно, я не думаю, что у нас есть что-то против Украины, так же как и сборная Украины и ее игроки не имеют ничего против нас.

Обе команды выходят на поле, чтобы завоевать три очка, бороться за каждый мяч честно, и на этом все. А дальше есть арбитр, который должен принимать правильные решения. Не думаю, что мы ожидаем от них какого-то особого поведения или отношения, так же как и они не ожидают этого от нас", - сказал Росси на пресс-конференции.

Матч четвертого тура Лиги наций Украина - Венгрия состоится в понедельник, 5 октября, в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Украины и Венгрии обслужит хорватская бригада арбитров.

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