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"У него есть мощь": Чисора назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа

Британский боксер сделал прогноз на поединок соотечественников.
Сегодня, 21:23       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился ожиданиями от будущего боя между двумя экс-чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам боксера, конкретно в этом поединке он ставит на Эй Джея, однако считает, что лучшим британским супертяжеловесом эпохи является "Цыганский король".

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"Джошуа победит Фьюри. У него есть мощь. Особенность Эй Джея в том, что будь то шестой, восьмой или двенадцатый раунд, ты все равно окажешься в нокауте. Фьюри уже прошел свой пик.

Но звание лучшего британского супертяжеловеса этой эпохи должно достаться Тайсону. Именно ему, потому что Тайсон сделал невероятное. Он поехал в Германию и сверг чемпиона Владимира Кличко. Потом он около года вел разгульный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, но вернулся и дважды победил Деонтея Уайлдера. Он отправился на чужую территорию, забрал там чемпионские пояса и привез их домой. Эй Джей никогда такого не делал. Я считаю, что Тайсон должен быть номером один", - приводит слова Чисоры The Ring.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов одолеет Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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