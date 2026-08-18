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Футбол

Кэррик видит воспитанника Барсы новым лидером полузащиты МЮ

Наставник выбрал Гави вместо Камавинги.
Сегодня, 09:49       Автор: Валентина Чорноштан
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед готовит первое предложение за полузащитника Барселоны Гави.

По информации источника, сумма сделки может составить 55 млн евро с учётом бонусов, то есть 40 млн гарантированной выплаты и ещё 15 млн в виде бонусов.

Главный тренер МЮ Майкл Кэррик считает 21-летнего испанца приоритетной целью для усиления центра поля и предпочитает его вместо Эдуардо Камавинги из Реала.

При этом Барселона считает такую сумму недостаточной и не намерена легко расставаться с Гави. К тому же за ситуацией следит ещё Бавария.

Ранее боссы Манчестер  Юнайтед предложили новый контракт своему ветерану.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави ФК Манчестер Юнайтед

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