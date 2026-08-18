Кэррик видит воспитанника Барсы новым лидером полузащиты МЮ
Манчестер Юнайтед готовит первое предложение за полузащитника Барселоны Гави.
По информации источника, сумма сделки может составить 55 млн евро с учётом бонусов, то есть 40 млн гарантированной выплаты и ещё 15 млн в виде бонусов.
Главный тренер МЮ Майкл Кэррик считает 21-летнего испанца приоритетной целью для усиления центра поля и предпочитает его вместо Эдуардо Камавинги из Реала.
🚨 Manchester United are readying an opening bid worth €55M including add-ons for Barcelona midfielder Gavi.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 18, 2026
Michael Carrick prefers the Spaniard over Real Madrid's Eduardo Camavinga as his main midfield target.
Barcelona see €40M plus €15M in add-ons as too low, while… pic.twitter.com/K76XJSuPa0
При этом Барселона считает такую сумму недостаточной и не намерена легко расставаться с Гави. К тому же за ситуацией следит ещё Бавария.
Ранее боссы Манчестер Юнайтед предложили новый контракт своему ветерану.
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