Ярмоленко: Ничего страшного не произошло

Национальная сборная Украины уступила Северной Ирландии в Трнаве в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.

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После окончания игры нападающий "сине-желтых" Андрей Ярмоленко прокомментировал выступление своей команды.

"Мы, конечно, разберем эту игру. Думаю, тренер укажет нам на ошибки, которые мы допустили, в первую очередь — в атаке. Пропустили три мяча, и я считаю, что для такой игры это слишком много, ведь все, что создали соперники, они и забили. Но это футбол, такое случается. Нужно разобрать матч, сделать выводы и двигаться дальше".

"Считаю, что ничего страшного не произошло. Да, проигрывать тяжело, тем более — с таким счетом, но в этой группе еще ничего не решено. Нужно идти вперед и делать это с позитивом", — заявил украинский исполнитель.

В следующем туре национальная сборная Украины примет Венгрию.

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