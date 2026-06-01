Ярмоленко побил рекорд Шевченко, державшийся с Евро-2012

36-летний вингер стал самым возрастным автором гола за сборную Украины.
Сегодня, 00:15       Автор: Игорь Мищук
Андрей Ярмоленко / Getty Images

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины во Вроцлаве встречалась в товарищеском матче с Польшей и одержала победу со счетом 2:0.

"Сине-желтые" обыграли соперника благодаря результативным ударам Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

Этот забитый мяч сделал Ярмоленко самым возрастным автором гола в истории украинской национальной команды. Вингер Динамо отличился в возрасте 36 лет, 7 месяцев и 8 дней.

Благодаря этому результативному удару Ярмоленко побил возрастной рекорд Андрея Шевченко, который продержался почти 14 лет и был установлен на Евро-2012. На домашнем чемпионате Европы Шевченко забивал в ворота Швеции (2:1) в 35 лет 8 месяцев и 13 дней.

Напомним, что, забив свой 47 гол за сборную Украины, Ярмоленко также вплотную приблизился к Шевченко, который лидирует в списке лучших бомбардиров в истории украинской национальной команды.

