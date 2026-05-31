Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате

В воскресенье, 31 мая, в марокканском Рабате состоялся этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.

В секторе прыжков в высоту победу одержала украинка Ярослава Магучих.

В своем первом старте в летнем сезоне украинская атлетка боролась за золото с австралийкой Элеанор Паттерсон на высоте 1,97 м. Украинка взяла эту планку со второй попытки, выиграв соревнования, тогда как австралийской спортсменке высота не покорилась.

Уже в статусе победительницы Магучих пыталась улучшить результат, однако планки на высоте 2 м и 2,02 м взять не смогла.

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла четвертое место с результатом 1,91 м.

Бриллиантовая лига

Прыжки в высоту, женщины

Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,94 Ангелина Топич (Сербия) - 1,94 Юлия Левченко (Украина) - 1,91

Напомним, ранее Юлия Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Китае, а Ирина Геращенко стала второй.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!