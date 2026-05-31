Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины
В воскресенье, 31 мая, сборная Украины во Вроцлаве одержала победу со счетом 2:0 в товарищеском матче с Польшей.
После гола Романа Яремчука результат в этом поединке удвоил Андрей Ярмоленко, замкнув на 44-й минуте прострел от Виктора Цыганкова.
Для 36-летнего вингера Динамо этот забитый мяч стал 47-м в составе сборной Украины, что позволило ему вплотную приблизиться к рекорду Андрея Шевченко по количеству голов за национальную команду.
На счету лидера списка лучших бомбардиров в истории главной команды страны 48 забитых мячей.
Кроме 47 голов, в активе Ярмоленко также 26 результативных передач в 126 матчах за сборную Украины.
