iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины

Вингер Динамо пребывает в шаге от повторения бомбардирского достижения.
Сегодня, 22:14       Автор: Игорь Мищук
Андрей Ярмоленко в матче с Польшей / Getty Images
Андрей Ярмоленко в матче с Польшей / Getty Images

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины во Вроцлаве одержала победу со счетом 2:0 в товарищеском матче с Польшей.

После гола Романа Яремчука результат в этом поединке удвоил Андрей Ярмоленко, замкнув на 44-й минуте прострел от Виктора Цыганкова.

Читай также: Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры

Для 36-летнего вингера Динамо этот забитый мяч стал 47-м в составе сборной Украины, что позволило ему вплотную приблизиться к рекорду Андрея Шевченко по количеству голов за национальную команду.

На счету лидера списка лучших бомбардиров в истории главной команды страны 48 забитых мячей.

Кроме 47 голов, в активе Ярмоленко также 26 результативных передач в 126 матчах за сборную Украины.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Польша - Украина (0:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко

Статьи по теме

Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
Синчук провел дебютный матч за сборную Украины Синчук провел дебютный матч за сборную Украины
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры

Видео

Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Польши в рамках товарищеской игры
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика22:48
Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате
Украина22:14
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины
Европа21:44
Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
Украина21:15
Синчук провел дебютный матч за сборную Украины
Украина20:50
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
Европа20:26
Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры
Лига Чемпионов19:52
Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов
Европа19:50
Ливерпуль официально объявил об уходе защитника
Европа и мир19:10
Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия одолела Канаду в матче за бронзу, Швейцария и Финляндия разыграют золото
Украина18:55
Романчук дебютировал за сборную Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK