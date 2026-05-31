Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов
Грузинский вингер с ПСЖ стал победителем главного еврокубка.
Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Накануне 25-летний футболист с парижской командой завоевал трофей, одержав победу в финале турнира над Арсеналом (1:1, пен. 4:3).
Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провел 16 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
Kvaratskhelia is special. #UCL pic.twitter.com/J0A418FhPf— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026
