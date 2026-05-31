Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

Грузинский вингер с ПСЖ стал победителем главного еврокубка.
Сегодня, 19:52       Автор: Игорь Мищук
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Накануне 25-летний футболист с парижской командой завоевал трофей, одержав победу в финале турнира над Арсеналом (1:1, пен. 4:3).

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провел 16 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

