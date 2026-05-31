"Как арбитр не назначил этого?": Руни обвинил судью в краже победы Арсенала в ЛЧ

Раскритиковал решения рефери в матче с ПСЖ.

Легендарный игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни не обошёл стороной финал Лиги чемпионов, в котором лондонская команда уступила, англичанин считает, что судья матча ограбил Арсенал.

"Буду абсолютно честным – Арсенал вечером ограбили, иначе не скажешь. Фол на Ноне Мадуэке в штрафной – это 100% чистый пенальти. Как арбитр или VAR не назначили этого, мне непонятно, и это полностью меняет динамику финала ЛЧ", - приводят его слова.

Во втором тайме игра стала совсем другой, и не из-за футбола. Арбитр абсолютно убедился, что каждое решение 50/50, маленький толчок и важное решение шли сразу в пользу ПСЖ. Это полностью уничтожило импульс Арсенала. Но, честно говоря, я даже не удивлён. Мы видели точно такую же историю, когда они играли с Баварией. Судейство тогда было сильно перекошено, и это повторилось снова.

Свистнуть тогда, когда Арсенал буквально стоял, чтобы уже подать угловой? Такое редко видишь, разве что откровенная предвзятость. Это было шокирующим и задало тон всему, что было дальше. ПСЖ, возможно, и поднимает трофей, но они не могут честно взглянуть на себя в зеркало и гордиться тем, как они выиграли.

Тем временем Луис Энрике намекнул на повторение достижения Реала в Лиге чемпионов.

