iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Как арбитр не назначил этого?": Руни обвинил судью в краже победы Арсенала в ЛЧ

Раскритиковал решения рефери в матче с ПСЖ.
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Легендарный игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни не обошёл стороной финал Лиги чемпионов, в котором лондонская команда уступила, англичанин считает, что судья матча ограбил Арсенал.

"Буду абсолютно честным – Арсенал вечером ограбили, иначе не скажешь. Фол на Ноне Мадуэке в штрафной – это 100% чистый пенальти. Как арбитр или VAR не назначили этого, мне непонятно, и это полностью меняет динамику финала ЛЧ", - приводят его слова.

Во втором тайме игра стала совсем другой, и не из-за футбола. Арбитр абсолютно убедился, что каждое решение 50/50, маленький толчок и важное решение шли сразу в пользу ПСЖ. Это полностью уничтожило импульс Арсенала. Но, честно говоря, я даже не удивлён. Мы видели точно такую же историю, когда они играли с Баварией. Судейство тогда было сильно перекошено, и это повторилось снова.

Свистнуть тогда, когда Арсенал буквально стоял, чтобы уже подать угловой? Такое редко видишь, разве что откровенная предвзятость. Это было шокирующим и задало тон всему, что было дальше. ПСЖ, возможно, и поднимает трофей, но они не могут честно взглянуть на себя в зеркало и гордиться тем, как они выиграли.

Тем временем Луис Энрике намекнул на повторение достижения Реала в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Уэйн Руни Арсенал Лондон

Статьи по теме

ПСЖ ищет замену Забарному? Клуб хочет подписать центрбека ПСЖ ищет замену Забарному? Клуб хочет подписать центрбека
Луис Энрике намекнул на повторения достижения Реала в Лиге чемпионов Луис Энрике намекнул на повторения достижения Реала в Лиге чемпионов
Зинченко поддержал подавленного Габриэла Зинченко поддержал подавленного Габриэла
Известно сколько заработали финалисты Лиги чемпионов Известно сколько заработали финалисты Лиги чемпионов

Видео

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Польши в рамках товарищеской игры
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Теннис13:57
Костюк дала бой третьей ракетке мира
Лига Чемпионов13:45
Победа ПСЖ закончилась массовыми арестами в Париже
Европа13:42
ПСЖ ищет замену Забарному? Клуб хочет подписать центрбека
НБА13:19
Вембаньяма повторил достижение Брайанта по блокам, перехватам и трёхочковым
ЧМ-202613:05
Анчелотти прокомментировал состояние Неймара
Европа12:50
Атлетико унизил Барселону за слив информации о переговорах по Альваресу
Европа12:32
Звезда Милана объявил, что покинет клуб
Теннис12:15
Необычное достижение в третьем круге Ролан Гаррос
НБА11:48
Шей Гилджес-Александер повторил рекорд Карри
Лига Чемпионов11:24
"Как арбитр не назначил этого?": Руни обвинил судью в краже победы Арсенала в ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK