Польша — Украина: превью первого матча сборной с новым тренером

Национальные сборные Украины и Польши, как ожидали многие эксперты, должны были разыграть между собой путёвку на чемпионат мира в марте, однако сложилось так, что ни одна из команд не поедет на мундиаль.

Теперь они встретятся в матче, который станет началом подготовки к следующему циклу турниров национальных сборных.

Польша — Украина

18:30, 31 мая, Тарчиньски Арена (Вроцлав)

Почему вообще состоится этот матч?

Сборные Украины и Польши по итогам жеребьёвки оказались в одной сетке плей-офф, и многие болельщики сожалели, что только одна из этих команд сможет попасть на ЧМ-2026, однако дальше обе команды остановила сборная Швеции.

Сначала Украина уступила шведам в полуфинале плей-офф, а затем команда Грэма Поттера выбила и поляков уже в финальном матче.

Источник: УАФ

Накануне ЧМ-2026 проходит официальная международная пауза для матчей сборных. Для участников главного футбольного форума четырёхлетия это возможность лучше подготовиться, а для таких команд, как Украина и Польша, — собраться и начать строить планы на будущее.

Кто будет играть?

Такие матчи, особенно после завершения сезона, — время для экспериментов, поэтому неудивительно, что оба тренера вызвали наряду с проверенными футболистами и новые лица.

Для Андреа Мальдеры это первый сбор и первый матч, и он уже вызвал нескольких новичков. Позже остальных был довызван голкипер Маккаби Хайфа Георгий Ермаков, который заменил в составе травмированного Дмитрия Ризныка.

Впервые вызов получил легионер из Румынии Александр Романчук (Университатя Крайова), также в команде нашлось место Тарасу Михавко и Эдуарду Сарапию, которые хоть и не являются дебютантами, но всё ещё остаются достаточно новыми лицами в сборной. В то же время не получили вызов Сваток и Чеберко, а также ни один из правых защитников: Караваев и травмированные Конопля и Тимчик, а также Михайличенко, для которого игра справа в обороне не является чем-то новым. Вряд ли стоит ожидать, что наши ворота останутся «сухими». В линии betking на то, что Украина не пропустит, можно поставить с коэффициентом 3,60.

Уже по ходу подготовки пришлось менять состав. Из-за травм выбыли Ярмолюк и Гуцуляк, а вместо них довызвали Игнатенко и Бражко. В полузащите также есть новичок — Геннадий Синчук из Монреаля. Интересно, что в составе нет Зубкова и Волошина, зато вернулся Андрей Ярмоленко. Также в сборной и Артём Довбик, у которого выдались крайне тяжёлые последние полгода.

Источник: УАФ

Тренерский штаб сборной Польши обновил состав ещё серьёзнее. Сразу пятеро игроков могут дебютировать за национальную команду: правый защитник Ягеллонии Норберт Войтушек, новый талант — высокий 18-летний центрбек Майнца Каспер Потульски, 22-летний защитник Оскар Войчик, один из лучших бомбардиров местного чемпионата Кароль Чубак и форвард из Второй Бундеслиги Матеуш Жуковски.

Кроме того, в сборную впервые в 2026 году получили вызов опытные Булка и Капустка, а также Каспер Козловски и Якуб Пётровски. А вот звёздный Мэтти Кэш получил возможность отдохнуть.

Чего ожидать?

Экспериментов.

Первый матч под руководством нового тренера, для которого это вообще будет первый матч в карьере в качестве главного тренера (мы даже не знаем, по какой схеме он собирается играть). Может случиться всё что угодно — как уверенная победа, так и разгромное поражение, ведь экспериментировать будет не только наша команда.

Интересно, что будет в защите, ведь Забарный, хоть и вызван в сборную, накануне играл в финале Лиги чемпионов, поэтому матч пропустит. А вот кто сыграет справа в обороне — тоже интрига. Когда-то за сборную там играл Бондарь, опыт игры на этой позиции есть у Матвиенко…

В центре поля у Мальдеры выбор просто огромный, а вот на флангах атаки — по два игрока: Назаренко, Цыганков, Ярмоленко и дебютант Синчук. Велика вероятность, что в матче сыграют все четверо. Ну и на кого падёт выбор в центре нападения — тоже интересный вопрос: молодой и "горячий" Пономаренко, опытный Яремчук или Довбик, который только восстановился после болезни?

Источник: УАФ

Наш прогноз на состав: Лунин — Бондарь, Романчук, Матвиенко, Миколенко — Очеретько, Бражко, Судаков — Ярмоленко, Пономаренко, Цыганков.

Прогноз на матч

Спрогнозировать, чем завершится этот матч, очень сложно, ведь слишком много переменных — кто будет играть, как будет играть, какие задачи команды поставят перед собой?

Что выглядит очень вероятным, так это то, что обе команды хотя бы по разу смогут отличиться, ведь это конец сезона, многие мыслями уже в отпуске, и игра в обороне может быть далека от идеала.

На сайте betking можно поставить на победу Польши с коэффициентом 2,10, тогда как потенциальный успех Украины оценивается коэффициентом 3,33. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

Прогноз ISPORT: обе команды забьют.

