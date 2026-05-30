Забарный не попал в стартовый состав ПСЖ

ПСЖ объявил стартовый состав на матч финала Лиги чемпионов против Арсенала.

Украинский защитник Илья Забарный начнет матч на скамейке запасных. Энрике предпочел использовать пару Марикньос - Пачо.

В остальном же состав парижан бех сюрпризов. У ПСЖ нет проблем с травмами, потому клуб смог выставить оптимальный состав.

Стартовый состав ПСЖ: сафонов — Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими — Невеш, Витинья, Руис — Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

Напомним, что у нас доступен прогноз на матч ПСЖ - Арсенал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!