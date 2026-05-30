Экс-игрока сборной Англии задержали по подозрению в вождении под воздействием наркотиков

Рахим Стерлинг был арестован после ДТП с его участием.

Бывший вингер сборной Англии Рахим Стерлинг угодил в скандальную историю после задержания по подозрению в вождении автомобиля под воздействием наркотиков.

Как сообщает The Sun, 31-лений футболист в четверг, 28 мая, в девять утра был арестован полицией после дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали M3 в графстве Хэмпшир.

Отмечается, что Стерлинг на своем Lamborghini врезался в отбойник на трассе. Игрок был единственным участников аварии, и обошлось без пострадавших.

Футболист был задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, опасном вождении, хранении наркотиков класса С и отказе предоставить образец для проверки.

Позже английский игрок был освобожден под залог на время проведения расследования.

Напомним, что за свою карьеру Стерлинг выступал за Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси и Арсенал. Вместе с "горожанами" он четырежды становился чемпионом Англии. В составе сборной Англии вингер провел 82 матча, отличившись 20 забитыми мячами.

Последним клубом Стерлинга был Фейеноорд, к которому он присоединился зимой этого года, подписав полугодичный контракт. Однако игрок не сумел закрепиться в команде, приняв участие лишь в восьми матчах, а руководство роттердамского клуба решило не продлевать сотрудничество с футболистом.

