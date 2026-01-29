Наполи интересуется Рахимом Стерлингом

Английский вингер может продолжить карьеру в Италии.

Рахим Стерлинг заинтересовал сразу несколько команд.

По данным журналиста Фабриса Хокинса, наиболее вероятным вариантом перехода англичанина является чемпионат Италии.

31-летний вингер может подписать контракт с Наполи. Отмечается, что партенопейцы вышли на связь с окружением Рахима.

❗️ Plusieurs clubs veulent recruter Raheem Sterling. Naples en fait partie. Les Italiens ont pris contact avec l’entourage de l’international anglais. La concurrence est rude sur ce dossier @RMCsport https://t.co/QDwysfDRxz pic.twitter.com/rVPxSSTwdN — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 28, 2026

Добавим, что Челси, за который выступал Стерлинг, разорвал с игроком контракт, и теперь он является свободным агентом.

К слову, Интер договорился о возвращении хорватского ветерана.

