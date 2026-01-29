iSport.ua
Наполи интересуется Рахимом Стерлингом

Английский вингер может продолжить карьеру в Италии.
Сегодня, 08:33       Автор: Валентина Чорноштан
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Рахим Стерлинг заинтересовал сразу несколько команд.

По данным журналиста Фабриса Хокинса, наиболее вероятным вариантом перехода англичанина является чемпионат Италии.

31-летний вингер может подписать контракт с Наполи. Отмечается, что партенопейцы вышли на связь с окружением Рахима.

Добавим, что Челси, за который выступал Стерлинг, разорвал с игроком контракт, и теперь он является свободным агентом.

К слову, Интер договорился о возвращении хорватского ветерана.

