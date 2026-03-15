iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм вырвал ничью у Ливерпуля

Ришарлисон стал героем "шпор".
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Ливерпуль - Тоттенхэм / Getty Images

В вооскресенье, 15 марта, Ливерпуль принимал дома Тоттенхэм.

Тоттенхэм сделал пару неплохих выпадов, но Ливерпуль ответил шикарным штрафным Собослаи. Почти сразу Гранберх должен был увеличивать счет, но не сумел попасть в створ.

До конца тайма команды разменялись моментами и ушли на перерыв.

Во втором тайме команды продолжали активно атаковать, но всю угрозу отводили киперы или же мяч просто не шел в створ. Лишь на последних минутах матча Ришарлисон сумел все же протолкнуть мяч мимо Алиссона и спасти матч.

Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Голы: Собослаи,  18 - Ришарисон, 90

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тоттенхэм

Статьи по теме

Судьба Тудора решится в воскресенье с Ливерпулем Судьба Тудора решится в воскресенье с Ливерпулем
Салах установил клубный рекорд Ливерпуля в Лиге чемпионов Салах установил клубный рекорд Ливерпуля в Лиге чемпионов
"Невероятная ситуация": Тренер Тоттенхэма объяснил замену вратаря на 17-й минуте матча с Атлетико "Невероятная ситуация": Тренер Тоттенхэма объяснил замену вратаря на 17-й минуте матча с Атлетико
Слот разобрал ошибки Ливерпуля после матча с Галатасараем Слот разобрал ошибки Ливерпуля после матча с Галатасараем

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Барселоны, Милана
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Тоттенхэм вырвал ничью у Ливерпуля
Украина19:55
Шахтер за счет пенальти смог обыграть Металлист 1925
Европа19:17
Барселона с хет-триком Рафиньи разгромила Севилья
Формула 118:40
"Борьба была довольно экстремальной": Вильнев прокомментировал гонку Феррари
Европа17:58
Манчестер Юнайтед разбил Астон Виллу в битве за топ-3
Украина17:25
Колос упустил победу над Зарей
Биатлон17:20
Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
Биатлон17:08
Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя
Украина16:35
УХЛ: Кременчуг одержал третью победу над Одесчиной в полуфинальной серии
Футбол16:22
Финалиссима официально отменена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK