Тоттенхэм вырвал ничью у Ливерпуля

В вооскресенье, 15 марта, Ливерпуль принимал дома Тоттенхэм.

Тоттенхэм сделал пару неплохих выпадов, но Ливерпуль ответил шикарным штрафным Собослаи. Почти сразу Гранберх должен был увеличивать счет, но не сумел попасть в створ.

До конца тайма команды разменялись моментами и ушли на перерыв.

Во втором тайме команды продолжали активно атаковать, но всю угрозу отводили киперы или же мяч просто не шел в створ. Лишь на последних минутах матча Ришарлисон сумел все же протолкнуть мяч мимо Алиссона и спасти матч.

Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1

Голы: Собослаи, 18 - Ришарисон, 90

