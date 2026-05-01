Плей-офф НХЛ: Миннесота забила 5 голов Далласу, Анахайм победил Эдмонтон

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:07       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на пятницю, 1 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 30 апреля

Миннесота – Даллас – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Счет в серии: 4-2

Шайбы:
1:0 – 6 К. Хьюз (Штурм, Фолиньо)
1:1 – 27 Джонстон (Дюшен, Рантанен)
1:2 – 36 Бурк (Любушкин, Бантинг)
2:2 – 37 Тарасенко (К. Хьюз)
3:2 – 50 К. Хьюз (Зукарелло-Асен, Фэйбер)
4:2 – 58 Болди 
5:2 – 59 Болди

Анахайм – Эдмонтон – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Счет в серии: 4-2

Шайбы:
1:0 – 9 Пелинг (Готье, Джон Карлсон)
2:0 – 13 Крайдер (Терри, Карлссон)
2:1 – 15 Мерфи (Дак, Самански)
3:1 – 16 Готье (Мактавиш, Лакомб)
4:1 – 39 Терри (Крайдер, Карлссон)
4:2 – 41 Подколзин (Драйзайтль, Капанен)
5:2 – 57 Карлссон (Терри, Крайдер)

